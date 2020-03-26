РБК узнал о планах московских властей ограничить посещение храмов и работу магазинов

Власти Москвы со следующей недели планируют ограничить посещение церквей и мечетей, а также приостановить работу магазинов из-за распространения коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на источники в столичном правительстве. По их информации, мэр Москвы Сергей Собянин подпишет соответствующий указ 26 марта.

Ограничения не коснутся персонала религиозных организаций, утверждает издание. В синодальном отделе РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ сказали, что «не располагают такой информацией».

Накануне Собянин анонсировал закрытие кафе и парков в столице на время нерабочей недели. РБК уточняет, что рестораны смогут работать на вынос и с помощью доставки. По словам источников, также будет приостановлена работа магазинов, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости.

Кроме того, столичные власти распорядятся о прекращении предоставления услуг, подразумевающих присутствие клиента, говорят собеседники. Они объясняют, что ограничение не затронет услуг, оказываемых дистанционно или при помощи курьеров. Речь также не идет о медицинских и реабилитационных услугах, среди исключений и транспортные, финансовые, жилищно-коммунальные услуги.

Запрет посещение московских парков коснется, как пишет РБК, ВДНХ, Парка Горького, Царицыно, Коломенского, парков «Зарядье», «Кусково», «Сокольники».

Ранее в Москве закрылись многие развлекательные заведения. С 26 марта в барах запрещено курение кальянов, отменен льготный проезд в транспорте для пенсионеров и студентов. Из-за распространения коронавируса закрылись московские синагоги, ограничения ввели и в Московской соборной мечети. РПЦ же отказывалась закрывать храмы и прекращать богослужения.