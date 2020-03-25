В Мурманской области впервые в России начали применение новых экспресс-тестов на коронавирус

В Кировске и Апатитах Мурманской области начали применение экспресс-тестов на коронавирус. Первая партия — 100 экземпляров — закуплена при участии одного из крупных предприятий, в ближайшие дни ожидается доставка еще 2 тысяч тест-систем.

Тесты завезли после обнаружения в Кировско-Апатитском районе первого инфицированного. Сейчас обследование проходят контактировавшие с ним люди. Затем предполагается тестирование работников горно-обогатительного комбината и жителей района.

Примеряемые тест-системы — это ПЦР-тесты «Смартлайфкеа», которые продает российско-японская компания «Эвотэк-Мирай геномикс». Это те самые тесты, которые приобретены московской мэрией для массового тестирования в столице.

В Мурманской области один подтвержденный случай заражения коронавирусом. Также госпитализированы три человека с предварительно положительным анализом на COVID-19. До этого тестирования проводили только госучреждения, все они были бесплатными. Скорое появление такой услуги анонсировали несколько частных лабораторий в Москве, Подмосковье и Петербурге.