Над Черным морем потерпел крушение истребитель Су-27
Российский истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
Самолет упал около 20:10 мск в 50 км от Феодосии. Жив ли пилот, неизвестно: военные зафиксировали сигнал аварийного радиомаяка, поисковые работы «затруднены сложными метеоусловиями».
Ранее днем 25 марта упало еще одно судно Минобороны: учебно-боевой самолет Л-39, которым управлял курсант авиационного училища, потерпел крушение у города Кропоткин Краснодарского края. Летчик не успел катапультироваться, когда отводил самолет от населенного пункта.
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