В Мурманском рыбном порту прошел обыск. Управляющего подозревают в незаконном обогащении на 100 млн рублей

В Мурманском морском рыбном порту ФСБ провела обыск, «Новой газете» это подтвердила пресс-служба предприятия. Он прошел в рамках дела о «незаконном предпринимательстве», которое было возбуждено против управляющего предприятием Олега Креславского.

По данным ИА «СеверПост», его подозревают в незаконном обогащении на сумму 100 миллионов рублей. Как сообщает источник «Новой», обыск прошел также в квартире Креславского.

В ноябре ФСБ уже приходила в порт с обыском. Тогда предпринимателей подозревали в неуплате налогов, незаконном предпринимательстве и неправомерном владении причалами.

При этом портовики ведут затяжной спор хозяйствующих субъектов с компанией «Нацрыбресурс», которой «Росимущество» передало в управление мурманские причалы. Речь идёт о 50 пирсах.

Мурманский морской рыбный порт — одно из старейших градообразующих предприятий, долгие годы считавшееся ключевым в экономике региона. В 2015 году он был продан в частные руки по рекордно низкой цене - 1 миллиард 27 миллионов рублей.