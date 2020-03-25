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В Мурманском рыбном порту прошел обыск. Управляющего подозревают в незаконном обогащении на 100 млн рублей

Общество

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

 

В Мурманском морском рыбном порту ФСБ провела обыск, «Новой газете» это подтвердила пресс-служба предприятия. Он прошел в рамках дела о «незаконном предпринимательстве», которое было возбуждено против управляющего предприятием Олега Креславского.

По данным ИА «СеверПост», его подозревают в незаконном обогащении на сумму 100 миллионов рублей. Как сообщает источник «Новой», обыск прошел также в квартире Креславского.

В ноябре ФСБ уже приходила в порт с обыском. Тогда предпринимателей подозревали в неуплате налогов, незаконном предпринимательстве и неправомерном владении причалами.

При этом портовики ведут затяжной спор хозяйствующих субъектов с компанией «Нацрыбресурс», которой «Росимущество» передало в управление мурманские причалы. Речь идёт о 50 пирсах. 

Мурманский морской рыбный порт — одно из старейших градообразующих предприятий, долгие годы считавшееся ключевым в экономике региона. В 2015 году он был продан в частные руки по рекордно низкой цене - 1 миллиард 27 миллионов рублей. 

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Теги:
рыбная отрасль, обыски, мурманск, va
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