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В Петербурге у Гостиного двора задержали двух участников пикетов против изменения Конституции

Общество

 

В Петербурге полицейские грубо задержали гражданского активиста Александра Тонконогова, который на балконе Гостиного двора стоял в пикете против конституционной реформы. Во время задержания полицейские повалили его на пол и надели наручники; кадры приводят телеграм-каналы «Объектив реалий» и «ЯГражданин».

Задержание Тонконогова. Фото: скриншот видео канала «Объектив реалий»

«Не приходите, не голосуйте за Конституцию. Сдав бюллетень, вы признаете, что выборц состоялись, а на самом деле произошел конституционный переворот», — кричал Тонконогов до задержания, держа в руках плакат с картой России, черной лентой и датами «12.12.1993 — 26.04.2000» (вероятно, имелись в виду досрочные выборы 26 марта 2000 года).

Вскоре у Гостиного двора также задержали активистку Александру Козичеву, которая стояла с плакатом «Полиция — это насилие и беззаконие. Мой одиночный пикет законен. Задержание нет!». Обоих доставили в 28 отдел полиции.

В разговоре с «МБХ медиа» Козичева уточнила, что ее задержание объяснили запретом на массовые мероприятия, который ввели из-за коронавируса. 25 марта из-за роста числа заболевших саму дату голосования отложили с 22 апреля на неопределенный срок.

Теги:
пикеты, поправки в конституцию, петербург, va
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