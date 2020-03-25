Собянин анонсировал закрытие ресторанов и парков на время выходной недели

С начала следующей недели, которая была объявлена президентом нерабочей из-за коронавируса, в Москве не будут работать рестораны, кафе и парки. Соответствующие приказы мэрия собирается издать 26 марта, заявил в эфире канала ТВЦ мэр Сергей Собянин.

«У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Увеличится поток туристов, которые приедут из ближайших регионов и городов. Так вот в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома», — сказал он.

Ранее в Москве многие развлекательные заведения, в том числе кинотеатры, театры и музеи, уже были закрыты из-за коронавируса. Некоторые рестораны также прекратили обслуживание в залах и перешли только на режим доставки еды.

С завтрашнего дня Собянин запретил курение кальянов в барах и отменил льготный проезд в транспорте для пенсионеров, студентов и людей с хроническими заболеваниями. В департаменте транспорта рассказывали, что к середине марта ежедневное число пассажиров снизилось на 30% к показателям февраля, а 25 марта разница к концу прошлого месяца составляла уже 44%.