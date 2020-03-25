Путин уточнил, на кого не будет распространяться его предложение о нерабочей неделе
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому для профилактики распространения коронавируса следующая неделя с 30 марта по 3 апреля будет нерабочей с сохранением зарплаты. Об этой мере он несколько часов назад объявил в своем телеобращении.
В указе уточняется, для каких категорий работников он не будет действовать. Исключение было сделано для сотрудников:
- непрерывно действующих организаций;
- медицинских и аптечных организаций;
- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;
- организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств;
- организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
Сотрудники федеральных и региональных органов власти, а также муниципалитетов и СМИ должны будут «определить число сотрудников» для «обеспечения своего функционирования» в этот период. В своем обращении Путин также говорил, что нерабочая неделя не будет распространятся на банки.
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