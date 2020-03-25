Путин уточнил, на кого не будет распространяться его предложение о нерабочей неделе

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому для профилактики распространения коронавируса следующая неделя с 30 марта по 3 апреля будет нерабочей с сохранением зарплаты. Об этой мере он несколько часов назад объявил в своем телеобращении.

В указе уточняется, для каких категорий работников он не будет действовать. Исключение было сделано для сотрудников:

непрерывно действующих организаций;

медицинских и аптечных организаций;

организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств;

организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Сотрудники федеральных и региональных органов власти, а также муниципалитетов и СМИ должны будут «определить число сотрудников» для «обеспечения своего функционирования» в этот период. В своем обращении Путин также говорил, что нерабочая неделя не будет распространятся на банки.