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Путин уточнил, на кого не будет распространяться его предложение о нерабочей неделе

Политика

 

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому для профилактики распространения коронавируса следующая неделя с 30 марта по 3 апреля будет нерабочей с сохранением зарплаты. Об этой мере он несколько часов назад объявил в своем телеобращении.

В указе уточняется, для каких категорий работников он не будет действовать. Исключение было сделано для сотрудников:

  • непрерывно действующих организаций;
  • медицинских и аптечных организаций;
  • организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;
  • организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств;
  • организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
 

Сотрудники федеральных и региональных органов власти, а также муниципалитетов и СМИ должны будут «определить число сотрудников» для «обеспечения своего функционирования» в этот период. В своем обращении Путин также говорил, что нерабочая неделя не будет распространятся на банки.

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