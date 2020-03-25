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В Москве умерли двое пожилых пациентов с коронавирусом

Общество

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В Москве скончались два пожилых пациента в возрасте 73 и 88 лет, у которых был COVID-19, сообщает оперативный штаб по коронавирусу московской мэрии. 

Точная причина смерти в заявлении не приводится. У обоих также была подтверждена пневмония и «имелись сопутствующие патологии», отметили чиновники.

Ранее умершую от отрыва тромба профессора РГУ им. Губкина, у которой был COVID-19, вносить в официальную статистику по жертвам не стали: до сегодняшнего дня там не было ни одного человека.

Сейчас в России подтвердили почти 660 заражений новым коронавирусом, 29 из них уже были выписаны. Последние дни число пациентов увеличивалось ежедневно, в среднем, на 50 человек, а за последние сутки заболевание выявили у 163 россиян — 120 из них в Москве. Всего на столицу приходятся 410 случаев.

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