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СК начал проверку из-за объявления, в котором кузбассовец предложил бизнесменам «покашлять на конкурентов» после поездки в Китай

Общество

 

Житель Новокузнецка на сайте бесплатных объявлений предложил бизнесменам запугать их конкурентов коронавирусом за 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Кемеровской области.

«Приду к вашим конкурентам после поездки в Китай. Посетим офис/заведение вашего конкурента, будем кашлять/чихать. После обратимся в медицинское учреждение о подозрительных симптомах и сообщим, что посещали», — говорилось в публикации.

Автором объявления оказался 21-летний фитнес-тренер. Он пояснил, что хотел пошутить и привлечь внимание к своей странице на сайте объявлений. По словам молодого человека, в Китае он никогда не был. 

Полиция направила в Роспотребнадзор материалы о произошедшем. Следственный комитет по региону начал проверку сообщения о «запугивании заражения коронавирусом».

Теги:
коронавирус, мвд, новокузнецк, kb
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