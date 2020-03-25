СК начал проверку из-за объявления, в котором кузбассовец предложил бизнесменам «покашлять на конкурентов» после поездки в Китай

Житель Новокузнецка на сайте бесплатных объявлений предложил бизнесменам запугать их конкурентов коронавирусом за 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Кемеровской области.

«Приду к вашим конкурентам после поездки в Китай. Посетим офис/заведение вашего конкурента, будем кашлять/чихать. После обратимся в медицинское учреждение о подозрительных симптомах и сообщим, что посещали», — говорилось в публикации.

Автором объявления оказался 21-летний фитнес-тренер. Он пояснил, что хотел пошутить и привлечь внимание к своей странице на сайте объявлений. По словам молодого человека, в Китае он никогда не был.

Полиция направила в Роспотребнадзор материалы о произошедшем. Следственный комитет по региону начал проверку сообщения о «запугивании заражения коронавирусом».