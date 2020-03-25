Депутаты предложили дать врачам право дистанционно осматривать пациентов во время эпидемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, член Совета Федерации Андрей Турчак и группа депутатов от «Единой России» внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов в период эпидемии и чрезвычайных ситуаций. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламенты.

Авторы проекта предлагают наделить правительство правом устанавливать при возникновении угрозы распространения опасного заболевания особые порядки оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий. По мнению депутатов, это позволит повысить доступность медицинской помощи для населения.

Сейчас закон позволяет врачам осматривать и консультировать пациентов дистанционно только после очного приема. При этом телемедицина не может применяться для постановки диагноза и назначения лечения.

В беседе с ТАСС Турчак отметил, что законопроект также позволит специалистам при наличии достаточных оснований ставить пациентам диагнозы и назначать лечение. По словам депутата «Единой России» Андрея Исаева, изменения станут «дополнительным инструментом в борьбе с пандемией».