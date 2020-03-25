Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам на фоне пандемии

Президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам на фоне кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

Такая мера, по мнению президента, должна помочь людям, попавшим в тяжелую ситуацию: меры будут предусмотрены для тех, чей месячный доход сократился более чем на 30%. Путин также попросил Банк России предусмотреть аналогичные пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей.

«Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то в этом случае гражданин не должен становиться заложником требований кредиторов», – считает президент.

Помимо этого, глава государства призвал работодателей обеспечить стабильность на рынке труда и не допустить всплеска безработицы. «Предлагаю для тех отраслей, которые затронуты нынешней ситуацией, обеспечить следующие меры поддержки: освободить малый и средний бизнес от всех налогов, кроме НДС, на шесть месяцев», — сказал Путин.

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В России, по последним данным, выявлено 658 случаев заболевания коронавирусом. На сегодняшний день COVID-19 зарегистрирован в 55 регионах страны, а больше всего заболевших находятся в Москве. По всей стране введен режим повышенной готовности, власти призывают граждан минимизировать социальные контакты.