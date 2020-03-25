Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты из-за распространения коронавируса.

Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Работу продолжат все структуры жизнеобеспечения: медучреждения, экстренные службы, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти.

«Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское "авось". Это касается каждого. Надо поберечь себя и своих близких <…> И самое важное сейчас — побыть дома», — заявил президент во время своего обращения к нации.

Кроме того, Путин предложил в ближайшие три месяца выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5 тысяч рублей на всех детей до 3 лет включительно. Он заявил, что выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Победы должны осуществить до майских праздников.

Путин также призвал поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу. Он поручил установить норму выплат по больничному, исходя из нормы не менее одного минимального размера оплаты труда. Пособие по безработице должно быть повышено с 8000 до 12130 рублей рублей.

В России, по последним данным, выявлено 658 случаев заболевания коронавирусом. На сегодняшний день COVID-19 зарегистрирован в 55 регионах страны, а больше всего заболевших находятся в Москве. По всей стране введен режим повышенной готовности, власти призывают граждан минимизировать социальные контакты.