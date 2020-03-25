В Мурманске главный редактор информагентства ушел в отставку, заявив о цензуре

Главный редактор старейшего Мурманского информагентства «Би-порт» Вячеслав Городецкий заявил, что уходит в отставку из-за давления со стороны областных властей.

«На нашей новостной арене обстановка стала стремительно меняться, причем не в лучшую строну. Мнения и публикации, которые появлялись на сайте, вдруг стали неугодными. За все время существования «Би-порта» мы снимали с публикации один-два материала в год, и в большинстве случаев – по объективным причинам, а не по звонку. Сейчас же количество звонков сверху выросло в разы, равно как и количество просьб снять или отредактировать материал. Иметь собственное мнение и высказывать его вдруг стало непозволительной роскошью», — написал Городецкий в своем фейсбуке.

По словам Вячеслава, он столкнулся с обвинениями в «дерзости» со стороны руководства области и фактически с цензурой. Журналист заявил, что агентство, совладельцем которого он является, будет работать по-прежнему, он же лично продолжит заниматься журналистикой, но, очевидно, в рамках других проектов.

«Би-порт» одно из самых цитируемых региональных информагентств, основано в 2005 году. С приходом в прошлом году команды нового главы области Андрея Чибиса главный редактор «Би-порта» не раз выступал в публичную полемику с губернаторской службой информации.