Навального облили прокисшим молоком и обсыпали мукой у входа в редакцию «Эха Москвы»

Неизвестные напали на политика Алексея Навального за несколько минут до начала эфира на «Эхе Москвы». Его облили прокисшим молоком и посыпали мукой, сообщил политик в своем твиттере.

Отряды Путина в действии. Пришёл на «Эхо». У входа три дегенерата. Обсыпали меня мукой и облили прокисшим молоком каким-то. Наверняка все ещё и с коронавирусом. А вы говорите карантин pic.twitter.com/J4hr9fT1xv — Alexey Navalny (@navalny) March 25, 2020

Политик торопился на программу «Условно Ваш», которую ведет Егор Жуков. «Ничего ужасного, довольно стандартно. Последнее время меня регулярно подкарауливает парочка сумасшедших людей. […] Сегодня они решили облить меня молоком», — прокомментировал ситуацию политик.

Навальный и раньше сталкивался с подобными инцидентами. Так, в 2017 году неизвестный напал на него, когда он выходил из офиса Фонда борьбы с коррупцией. Злоумышленник облил политика зеленкой, после чего оппозиционера на скорой отвезли в больницу, в результате ему пришлось сделать операцию на глаза.