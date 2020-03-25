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Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Общество

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Президент России Владимир Путин объявил о переносе всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое было намечено на 22 апреля. Об этом он заявил в своем обращении к нации.

Новой даты президент не назвал. 

Российский президент и ранее не исключал переноса даты голосования из-за ситуации с коронавирусом, в ходе которого гражданам предложат ответит на вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». 

На данный момент в России подтверждено 658 случаев заражения коронавирусом, больше всего — в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин в рамках мер по противодействию распространения инфекции отменил льготный проезд для школьников, студентов и людей старше 65 лет. Также на территории всей страны введен режим повышенной готовности. 

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Теги:
голосование, путин, конституция
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