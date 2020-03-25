Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин объявил о переносе всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое было намечено на 22 апреля. Об этом он заявил в своем обращении к нации.

Новой даты президент не назвал.

Российский президент и ранее не исключал переноса даты голосования из-за ситуации с коронавирусом, в ходе которого гражданам предложат ответит на вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

На данный момент в России подтверждено 658 случаев заражения коронавирусом, больше всего — в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин в рамках мер по противодействию распространения инфекции отменил льготный проезд для школьников, студентов и людей старше 65 лет. Также на территории всей страны введен режим повышенной готовности.