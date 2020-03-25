Собянин отменил льготный проезд в общественном транспорте для студентов и людей старше 65 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил льготный проезд в общественном транспорте столицы для студентов, пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщается на сайте мэра.

Кроме того, в рамках мер борьбы с распространением коронавируса московские власти распорядились закрыть городские библиотеки, культурные центры, клубы и другие культурно-досуговые учреждения. По рекомендациям оперативного штаба в столице будет приостановлена работа кинотеатров, кинозалов, детских развлекательных центров и игровых комнат, также вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе.

Указ мэра приостанавливает проведение в Москве любых культурных, развлекательных, спортивных, выставочных и других досуговых мероприятий в помещениях и под открытым небом. Стоматологическим кабинетам поручено оказывать только экстренную помощь, а центры «Госуслуг» будут работать по предварительной записи и с услугами, которые невозможно получить в электронном виде.

Ранее Собянин обязал пожилых москвичей с 26 марта оставаться дома и не посещать людные места. По оценкам столичных властей, режим самоизоляции должны будут соблюдать около 1,9 млн людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.