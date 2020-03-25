Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Видео

Противовирусный докфест: весь день 25 марта «Последний лимузин». Смотрим из дома и обсуждаем

Скончалась актриса Инна Макарова 

Культура

 

На 94-м году жизни скончалась актриса Инна Макарова. Об этом ТАСС сообщила ее дочь Наталья Бондарчук.

Инна Макарова в роли Нади Ерохиной. Кадр из фильма «Девчата»

Макарова стала известна благодаря своим ролям в фильмах «Девчата» (Надя Ерохина), «Молодая гвардия» (Любовь Шевцова), «Высота» (сварщица Катя) и других.

Учиться в московский ВГИК Макарова приехала из Новосибирска: артистка родилась в небольшом городке под названием Тайга. В столице она встретила своего будущего мужа — советского режиссера Сергея Бондарчука, позже пара рассталась.

В 1949 году Макарова получила Сталинскую премию первой степени за роль в «Молодой гвардии», она также является народной артисткой РСФСР и СССР. Время и место прощания с актрисой пока неизвестно.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
sn, смерть, актеры
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera