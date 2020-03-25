Скончалась актриса Инна Макарова
На 94-м году жизни скончалась актриса Инна Макарова. Об этом ТАСС сообщила ее дочь Наталья Бондарчук.
Макарова стала известна благодаря своим ролям в фильмах «Девчата» (Надя Ерохина), «Молодая гвардия» (Любовь Шевцова), «Высота» (сварщица Катя) и других.
Учиться в московский ВГИК Макарова приехала из Новосибирска: артистка родилась в небольшом городке под названием Тайга. В столице она встретила своего будущего мужа — советского режиссера Сергея Бондарчука, позже пара рассталась.
В 1949 году Макарова получила Сталинскую премию первой степени за роль в «Молодой гвардии», она также является народной артисткой РСФСР и СССР. Время и место прощания с актрисой пока неизвестно.
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