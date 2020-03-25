В заражении пятерых пациентов в Коми заподозрили вернувшегося из-за границы врача

В Сыктывкаре коронавирус выявили у пятерых пациентов хирургического отделения городской больницы Эжвинского района, сообщили в правительстве Коми. По одной из версий, заразить их мог врач, который недавно вернулся из-за рубежа и также заболел, сообщает корреспондента «Новой газеты».

Пациенты и врач были направлены в инфекционную больницу, уточняет издание 7х7. Один из них вернулся домой из-за отсутствия симптомов. После этого два корпуса лечебного учреждения были закрыты для приема и посещения больных.

Источники «Новой» в Сыктывкаре рассказали, что случаи заражения коронавирусом были выявлены в 1-м хирургическом отделении медучреждения, причем источником заражения, по одной из версий, может быть врач, недавно вернувшийся из-за границы и не прошедший карантин.

Первый заболевший коронавирусом был выявлен в республике неделю назад. Сейчас молодой человек, вернувшийся из Ирана, уже выздоровел и готовится к выписке. Всего в России 658 заразившихся COVID-19.