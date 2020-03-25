У принца Чарльза обнаружили коронавирус

У принца Уэльского Чарльза — старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II — обнаружили коронавирус, сообщает Sky News. Ему 71 год.

Телеканал отмечает, что у наследника британского престола были легкие симптомы, но в целом он «в добром здравии» и последние несколько дней он работал из дома. Сейчас принц и его жена — герцогиня Корнуольская Камилла — находятся в самоизоляции шотландском замке.

У супруги Чарльза коронавируса не обнаружили. От кого принц заразился COVID-19, установить невозможно, так как в последние недели он публично выполнял большой объем работы.

Врачи считают, что Чарльз мог заболеть 13 марта. С королевой последний раз он виделся 12 марта и следовал всем медицинским рекомендациям по безопасности.

Ранее князь Монако Альбер II стал первым главой государства, заразившимся COVID-19. Вирус также обнаружили у главы МВД Австралии Питера Даттона, министра культуры Франции Франка Ристера, жены премьера Канады Джастина Трюдо и еще у нескольких иранских чиновников.