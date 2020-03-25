Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Надежда ИсаеваСпециально для «Новой»
Президент Владимир Путин подписал указ, по которому иностранные граждане и предприятия лишаются права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и Астрахани. Документ опубликован на портале правовой информации.
Ограничения распространяются на восемь из 12 муниципалитетов города Севастополя, и 19 из 25 муниципалитетов Крыма. Также в указ вошли 24 муниципальных образования Астраханской области.
Напомним, на территории Крыма и Севастополя часть жителей еще не получили гражданства России и пока формально остаются гражданами Украины. Также в Крыму и Севастополе немало собственников земельных участков и недвижимости из Украины. В частности, на Южном берегу Крыма.
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