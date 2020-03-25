ЦБ рекомендовал банкам предоставить заболевшим коронавирусом ипотечные каникулы

Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и потребительским кооперативам оперативно предоставить ипотечные каникулы заразившимся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте регулятора.

ЦБ также предлагает в особом порядке рассматривать заявления о реструктуризации потребительских кредитов и отмене начисления неустойки за нарушение договора для клиентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. На получение ипотечных каникул могут рассчитывать в том числе те, кто ранее уже использовал такую возможность.

Кредиторы будут общаться с заемщиками по телефону, а клиенты смогут предоставить все необходимые документы уже после выздоровления. Обратившимся за реструктуризацией после болезни регулятор рекомендует не начислять штрафов за просроченные обязательства. При этом направленная в бюро кредитных историй информация не должна ухудшить кредитную историю заемщиков.

Кроме того, ЦБ призвал до 30 сентября не обращать взыскание на предмет ипотеки жилье, если это единственный дом заемщика и его семьи. Страховым компаниям рекомендуется идти навстречу клиенту, если он попросит об отсрочке платежа по договору.