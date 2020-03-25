КХЛ решила досрочно завершить сезон из-за пандемии

Руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение досрочно завершить плей-офф этого сезона в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в твиттере Лиги.

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона 2019/2020 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19. pic.twitter.com/IHtbtA5SHs — КХЛ (@khl) March 25, 2020

КХЛ прервала второй раунд турнира, в котором на настоящий момент оставались шесть команд — ЦСКА, СКА, «Динамо», «Ак Барс», «Сибирь» и «Салават Юлаев». Таким образом, главный трофей Лиги — кубок Гагарина — в этом сезоне не достанется никому.

Ранее финская команда «Йокерит» и «Барыс» из Нур-Султана отказались от участия в соревнованиях за Кубок Гагарина из-за пандемии.

Коронавирус, которым на сегодняшний день заразились более 385 тысяч человек по всему миру, внес коррективы и в график других спортивных мероприятий. Так, например, в Северной Америке о приостановке сезона объявили Национальная баскетбольная ассоциация и Национальная хоккейная лига. На 2021 год перенес чемпионат Европы по футболу УЕФА. Также на год решили отложить и проведение Олимпийских игр в Токио.