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Сбежавших из-под карантина предложили наказывать по статье о терроризме в случае смерти зараженного

Общество

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Умышленное заражение коронавирусом, в результате которого погиб хотя бы один человек, будет грозить наказанием по статьям о терроризме или диверсии. Об этом ТАСС сообщили в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.

В пресс-службе уточнили, что ранее внесенный в Думу законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина касается только случаев, произошедших по неосторожности. Если же из-за побега из-под карантина умрет один или большее число человек, то деяние нарушителя в зависимости от умысла будут квалифицировать как терроризм, хулиганство или диверсию (ст. 205, 213, 281 УК).

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина 25 марта в Госдуму внесли спикер Думы Вячеслав Володин и глава комитета по законотворчеству Павел Крашенинников. В случае, когда такие действия привели к смерти человека, депутаты предлагали наказание в виде лишения свободы до пяти лет, а в случае гибели двух и более человек — до семи лет. 

Теги:
kb, карантин, коронавирус, законопроекты
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