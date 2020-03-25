Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 658 человек

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России достигло 658 человек. Об этом, как сообщает агентство РИА Новости, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Таким образом, за последние сутки их число увеличилось на 163 человека. Все заразившиеся недавно посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. По словам Голиковой, сегодня под наблюдением находятся 112 тысяч россиян, которые остаются на карантине.

Больше всего заболевших находятся в Москве, сейчас столичные медики работают со 120 новыми пациентами. Новые случаи заражения зарегистрированы еще в 19 регионах страны, в том числе, в Крыму, Якутии и Башкирии. Всего из российских больниц после выздоровления были выписаны 29 человек.

Для оказания качественной медицинской помощи зараженным премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от губернаторов увеличить число коек в инфекционных отделениях, а случае невыполнения данного распоряжения пообещал наказывать представителей местных властей.

На сегодняшний день COVID-19 зарегистрирован в 55 российских регионах. Для борьбы с распространением инфекции и ликвидации его последствий кабмин выделил дополнительные средства из резервного фонда правительства. По всей стране введен режим повышенной готовности, местные власти призывают граждан минимизировать контакты.