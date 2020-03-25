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Полицейские регулярно штрафовали душевнобольного жителя Бурятии за нарушение ПДД

Общество

 

Бурятские полицейские выписали штраф за переход улицы в неположенном месте местному жителю, страдающему серьезным расстройством психики. Такие штрафы он получает регулярно, утверждают в аппарате омбудсмена республики. 

О нарушениях региональному уполномоченному по правам человека рассказала мать оштрафованного. Она заявила, что полицейские пользуются его беспомощностью и регулярно выписывают штрафы ее сыну, который по состоянию здоровья не может адекватно оценивать обстановку. В том числе, правоохранители составили на мужчину протокол за неуплату в установленный срок.

При этом силовики не стали утруждать себя фиксацией правонарушений    на видео или опросом возможных свидетелей. Судья, выносившая решение о штрафе, также не стала рассматривать вопрос о вменяемости пациента психоневрологического диспансера. Впрочем, в региональном МВД, которое провело проверку, нарушений не нашли. 

После обращения омбудсмена в дело вмешалась прокуратура, которая отменила решения правоохранителей.

Теги:
бурятия, sn, штрафы, полиция
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