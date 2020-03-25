Торги на Московской бирже открылись небольшим ростом. Курс доллара упал ниже 78 рублей

Валютный рынок Московской биржи открылся небольшим укреплением рубля. Так, курс доллара упал на треть процента и опустился ниже отметки в 78 рублей, в 10:10 мск он составлял 77,99 рублей. Курс евро после открытия оставался на уровне 84,5 рубля, однако вскоре ушел ниже 84 рублей.

От снижения, как отмечает РБК, рубль удерживают подготовка российских экспортеров к пику налоговых выплат и продажа валюты Центробанком по бюджетному правилу (с 10 марта регулятор продал валюты на внутреннем рынке на 74 миллиарда рублей).

Подорожали и бумаги крупнейших российских компаний: индексы Мосбиржи и РТС выросли на 3-4%. Торги на Мосбирже открылись на фоне постепенного роста цен на нефть (Brent укрепилась до уровня 28 долларов за баррель), а также рекордного роста на американских биржах из-за принятых Федеральной резервной системой мер поддержки рынка.