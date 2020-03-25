«Аэрофлот» вдвое снизил цены на весенние рейсы внутри России

«Аэрофлот» снизил цены на полеты внутри страны — за исключением субсидируемых из федерального бюджета рейсов в Крым, Калининград и на Дальний Восток. По подсчетам «Ведомостей», вдвое подешевели билеты из Москвы в крупнейшие областные центры с вылетом с марта по май; сейчас они на 40-60% дешевле, чем билеты на осень.

Теперь госавиакомпания приблизилась к показателям своих главных конкурентов — S7 и «Уральских авиалиний», — которые в свою очередь снизили цены на 20-25%. На ряде направлений билеты «Аэрофлота» теперь стоят дешевле лоукостера Utair, который даже не предлагает питание на борту, отмечает газета.

Из-за ограничения международного авиасообщения на фоне пандемии коронавируса зарубежные рейсы остались только у «Аэрофлота»: они совершаются только из Шереметьево и обратно по десятку направлений в европейские столицы и Нью-Йорк. По оценкам экспертов, из-за коронавируса прибыль мировых авиакомпаний сократится в этом году более чем на 40%.

Авиакомпании решили направить высвобождаемые с международных линий лайнеры на рейсы, несмотря на наблюдаемое там падение спроса. Они готовы поддерживать убыточные тарифы, чтобы хоть как-то привлечь пассажиров и поддержать приток денег, объяснили собеседники «Ведомостей» в отрасли. РЖД в свою очередь из-за уменьшения пассажиров решила сократить число рейсов внутри страны, у которых есть альтернатива на маршруте.