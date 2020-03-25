Роспотребнадзор получит 1,4 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом 

Правительство выделило Роспотребнадзору 1,4 миллиарда рублей для создания средств профилактики новой коронавирусной инфекции. Это следует из опубликованного распоряжения кабмина.

Предполагается, что эти деньги также пойдут на создание новых средств диагностики коронавируса. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

Накануне в кабмине приняли решение направить почти 9 миллиардов рублей министерству обороны — на эти деньги планируется построить 16 инфекционных модульных центров. Ранее Минпромторг получил 7,5 миллиардов рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

Дополнительные средства на фоне распространения коронавируса пришлось выделить и правительству Москвы. Городские власти готовы потратить более 7,5 миллиардов на материальную помощь столичным пенсионерам, которым указом мэра предписано соблюдать карантин. Каждый из них может получить 4 тысячи рублей.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России зарегистрировано свыше 490 случаев коронавирусной инфекции, после выздоровления из больниц выписались более 20 человек.