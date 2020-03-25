Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Видео

Противовирусный докфест: весь день 25 марта «Последний лимузин». Смотрим из дома и обсуждаем

Красноярский губернатор поручил ограничить поездки за пределы городов и деревень

Политика

 

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил главам муниципалитетов для профилактики распространения коронавируса ограничить выезд жителей за пределы районов. Исключение сделают для неотложных поездок, сообщили Интерфаксу в пресс-службе правительства региона.

Вскоре после публикации материала в администрации края уточнили, что Усс советовал им «в рамках имеющихся полномочий» свести к минимуму служебные командировки сотрудников муниципалитетов и подведомственных учреждений, а также объяснять жителям, что им стоит отказываться от личных и деловых поездок.

Кроме этого, губернатор Усс поручил чиновникам обеспечить самоизоляцию людей из группы риска — старше 65 или с хроническими заболеваниями — и посоветовать работодателям переводить сотрудников на удаленную работу и регулярно измерять температуру оставшимся.

Всего в регионе подтвердились 5 заражений коронавирусом, еще четверо под подозрением и ждут результатов повторных тестов. Накануне на совещании оперативного штаба правительства мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующие там меры на остальные крупные города: вскоре оставаться дома пожилым людям рекомендовали власти Югры и Якутска. Передвижения же в пределах региона из-за коронавируса пока не ограничивались даже в Москве.

Теги:
коронавирус, красноярский край, va
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera