В Северо-Курильске несколько сотен человек эвакуировали из-за цунами, вызванного землетрясением в Тихом океане 

Более 400 жителей курильского острова Парамушир эвакуировали из-за угрозы цунами, которое обрушилось на берег после землетрясения магнитудой 7,2. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Сахалинской области.

Первая волна достигла Северо-Курильска в 15.15 по местному времени, ее высота достигала 50 см. Жертв и разрушений нет, утверждают в экстренных службах.

На Северных Курилах объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,3. Около 400 человек эвакуировали с острова Парамушир на возвышенность.



В итоге высота волны составила 50 сантиметров, жертв и разрушений нет, сообщает МЧС pic.twitter.com/Gog9TQdif4 — НТВ (@ntvru) March 25, 2020

Жителей прибрежной зоны увели на возвышенность. Спасатели считают, что угроза цунами все еще сохраняется, поэтому люди пока остаются на сопках.

Тревогу на Северных Курилах объявили после мощного землетрясения в 7,2 балла. Его толчки ощущались не только на Парамушире, но и на Камчатке. По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 50 км в Тихом океане в 226 км юго-восточнее Северо-Курильска.