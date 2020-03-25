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В Северо-Курильске несколько сотен человек эвакуировали из-за цунами, вызванного землетрясением в Тихом океане 

Общество

 

Более 400 жителей курильского острова Парамушир эвакуировали из-за угрозы цунами, которое обрушилось на берег после землетрясения магнитудой 7,2. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Сахалинской области. 

Первая волна достигла Северо-Курильска в 15.15 по местному времени, ее высота достигала 50 см. Жертв и разрушений нет, утверждают в экстренных службах. 

Жителей прибрежной зоны увели на возвышенность. Спасатели считают, что угроза цунами все еще сохраняется, поэтому люди пока остаются на сопках. 

Тревогу на Северных Курилах объявили после мощного землетрясения в 7,2 балла. Его толчки ощущались не только на Парамушире, но и на Камчатке. По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 50 км в Тихом океане в 226 км юго-восточнее Северо-Курильска.

Теги:
эвакуация, sn, курилы, землетрясение
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