Что произошло за ночь 25 марта. Коротко
«Новая газета»редакция
- Американские биржи показали рекордный рост к закрытию торгов: так, промышленный индекс Dow Jones увеличился за день на 11,4% впервые с 1933 года. Европейские и азиатские биржи также закрылись в плюсе и утром продолжили подниматься. К 28 долларам приблизился баррель нефти Brent. Это произошло после того, как ФРС объявила о новых мерах поддержки рынка, а демократы и республиканцы в Конгрессе поддержали выделение для тех же целей 2 триллионов долларов: в том числе в виде кредитов авиационной отрасли и малому бизнесу и в виде разовых платежей американским семьям.
- В Москве врачам разрешили на дому лечить пациентов с COVID-19 в легкой форме. Это будет действовать на заболевших с температурой ниже 38,5 градусов и без затруднений дыхания. Им будут назначать лопинавир и ритонавир, а также парацетамол. В Петербурге государственным и частным клиникам в ожидании роста числа зараженных запретили плановый прием пациентов.
- Суд в штате Нью-Йорк встал на сторону американских властей в деле о цифровых токенах мессенджера Telegram Павла Дурова. Они были признаны ценной бумагой, их передача первым инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network была запрещена. Запуск самой платформы, которой удалось привлечь 1,7 миллиарда долларов, так и не произошел.
- На Северных Курилах объявили тревогу цунами после землетрясения магнитудой 7,2 в Тихом океане у Курильских островов. Жителей Северо-Курильска и населенных пунктов на других островах эвакуировали. Толчки ощущались и на Камчатке: в Петропавловске-Камчатском доходили до 5 баллов, в помещениях падали предметы; разрушений и пострадавших нет.
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Теги:дуров, землетрясение, сша, биржа, коронавирус, va
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