Суд в США запретил выпускать криптовалюту Дурова

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк постановил, что цифровые токены Gram, созданные на базе блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова, являются ценными бумагами, их передача инвесторам запрещена. Это следует из предварительного решения суда штата.

Речь идет об первых инвесторах, которые купили права на токены на IPO в 2018 году. В решении суда отмечается, что «сегодняшний план Telegram по распространению Gram является предложением ценных бумаг», а значит их выпуск и продажа должны были пройти соответствующую регистрацию; этого сделано не было.

В ходе прений, уверен суд, стороне Дурова не удалось объяснить, почему при выходе на IPO компания решила не проводить дополнительную регистрацию токенов. Признать токены ценными бумагами требовала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Для создания блокчейн-платформы TON основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров привлек 1,7 миллиарда долларов — в проект, в частности, вложились бизнесмены Роман Абрамович, Михаил Гуцериев, а также экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов.

В свою очередь, вложившие деньги инвесторы суммарно получили 2,9 миллионов токенов Gram. Из-за судебного разбирательства проект не запустился в прошлом октябре, открытие платформы перенесли на апрель.