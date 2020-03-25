В Петербурге запретили клиникам планово принимать пациентов из-за ситуации с коронавирусом

Петербургским государственным и частным клиникам запретили плановый прием пациентов до 30 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в постановлении регионального Роспотребнадзора.

Документ датирован 23 марта. Он запрещает следующие плановые мероприятия:

госпитализацию,

диспансеризацию,

вакцинацию,

профилактические осмотры,

санитарно-курортное и восстановительное лечение, за исключением случаев, когда человека направили на реабилитацию из стационаров.

Посещать пациентов больниц тоже нельзя. Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец уточнил «Петербургскому дневнику», что исключение из запрета сделали для беременных и онкобольных.

На территории Петербурга подтвержден 21 случай заражения COVID-19. По последнем данным оперштаба, в России 495 заболевших, больше всего из них – в Москве. На территории всей страны действует режим повышенной готовности, проведение массовых мероприятий ограничено.