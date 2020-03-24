Власти Москвы разрешили лечиться на дому заболевшим коронавирусом в легкой форме

В Москве людям, у которых коронавирус COVID-19 протекает в легкой форме, разрешили лечиться на дому. Приказ об оказании медпомощи пациентам опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.

Лечиться дома могут заболевшие с температурой ниже 38,5 градусов и без затруднений дыхания, об ухудшении самочувствия они должны сообщать врачам, которые будут их консультировать дистанционно. Для домашнего лечения человеку нужно будет заполнить специальное согласие.

При этом люди из группы риска должны быть госпитализированы. В нее, согласно документу, входят граждане старше 65 лет, беременные, а также те, у кого есть хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет и заболевания дыхательной системы. Также всех контактировавших с зараженными COVID-19 поставят на учет в поликлиниках.

Новые правила оказания медпомощи действуют с 23 по 30 марта.

В Москве подтверждено 290 случаев заражения COVID-19 из 495 зафиксированных в России. Люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, с 26 марта по 14 апреля должны соблюдать режим самоизоляции.