Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Видео

Противовирусный докфест: весь день 25 марта «Последний лимузин». Смотрим из дома и обсуждаем

Власти Москвы разрешили лечиться на дому заболевшим коронавирусом в легкой форме

Общество

 

В Москве людям, у которых коронавирус COVID-19 протекает в легкой форме, разрешили лечиться на дому. Приказ об оказании медпомощи пациентам опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения. 

Лечиться дома могут заболевшие с температурой ниже 38,5 градусов и без затруднений дыхания, об ухудшении самочувствия они должны сообщать врачам, которые будут их консультировать дистанционно. Для домашнего лечения человеку нужно будет заполнить специальное согласие.

При этом люди из группы риска должны быть госпитализированы. В нее, согласно документу, входят граждане старше 65 лет, беременные, а также те, у кого есть хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет и заболевания дыхательной системы. Также всех контактировавших с зараженными COVID-19 поставят на учет в поликлиниках. 

Новые правила оказания медпомощи действуют с 23 по 30 марта. 

В Москве подтверждено 290 случаев заражения COVID-19 из 495 зафиксированных в России. Люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, с 26 марта по 14 апреля должны соблюдать режим самоизоляции. 

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
коронавирус, москва, em
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera