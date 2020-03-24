Главу избирательной комиссии Пермского края исключили из «Единой России» за пьяную езду

«Единая Россия» приостановила членство в партии главы пермского крайизбиркома Игоря Вагина из-за произошедшего в прошлом году инцидента с пьяной ездой. Об этом говорится в ответе на запрос «Новой газеты».

«Членство Игоря Вагина во всероссийской политической партии "Единая Россия" приостановлено с 12 ноября 2019 года», — сообщили в комиссии по этике партии. Ранее в «Единой России» ни о каких мерах в отношении главы пермской избирательной комиссии не заявляли. Центральный аппарат партии поступок Вагина не комментировал.

В октябре 2019 года суд в Перми лишил главу краевой избирательной комиссии водительских прав на 1 год и 8 месяцев. Его признали виновным в «управлении транспортным средством в состоянии опьянения» (ч. 1 ст. 12.8 КоАП). Помимо лишения прав, его также оштрафовали на 30 тысяч рублей.

На суде Вагин утверждал, что за рулем был не он, а его спутница Кристина Путилова. Сотрудники ДПС, в свою очередь, доказали, что после того, как они подали автомобилю сигнал остановиться, Вагин и его спутница просто поменялись местами в салоне.