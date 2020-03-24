Мусорный оператор в Туве стал первым приостановившим работу из-за неплатежей

Региональный оператор по вывозу мусора в Туве «СТ-ТБО» 17 марта приостановил вывоз отходов из многоквартирных домов из-за убытков и недополученных доходов за 2018–2019 годы. На это обратил внимание РБК.

Такая ситуация сложилась в России впервые после начала мусорной реформы в 2019 году. Из-за произошедшего мусорного коллапса власти столицы Тувы Кызыла 20 марта объявили режим чрезвычайной ситуации. В мэрии города заявили, что это позволит муниципалитету предпринять меры для ликвидации свалок. Представитель «Российского экологического оператора» отметил, что с 21 марта в Туве мусор вывозится силами муниципальных образований.

Уставной капитал «СТ-ТБО», по данным системы СПАРК, составляет 40 тысяч рублей, компанией владеет Вадим Симонавичюс. Гендиректор «СТ-ТБО» Сергей Шапкин накануне написал письмо президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину, замглавы администрации президента Сергею Кириенко, министрам природных ресурсов и финансов Дмитрию Кобылкину и Антону Силуанову, отмечает РБК. По его словам, общая сумма недополученных доходов – более 53,2 млн рублей.

Министерство строительства и ЖКХ Тувы неоднократно судилось со «СТ-ТБО», чтобы лишить компанию статуса регионального оператора, но весной прошлого года суд вынес решение в ее пользу. В кассации жалобу рассмотрят в конце апреля.

В ноябре прошлого года Минприроды отмечало, что угроза мусорного коллапса существует в 16 российских регионах. В том же месяце на территории города Бийска Алтайского края вводили режим ЧС из-за скопления мусора на улицах в связи с экономическим спором регионального оператора и полигона.