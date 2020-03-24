Суд в Карелии освободил от наказания историка Колтырина, осужденного на девять лет по делу о педофилии

Медвежьегорский районный суд Карелии освободил от наказания экс-директора местного музея Сергея Колтырина, которого приговорили к девяти годам колонии по делу о педофилии. Об этом «Карелинформ» рассказали в суде.

Суд рассмотрел дело еще 4 марта, по данным «Столицы на Онего» причина такого решения – тяжелое состояние здоровья Колтырина. Сейчас он находится в больнице карельского управления ФСИН. Его пока не освободили, потому что решение обжаловала прокуратура.

Приговор Колтырину, возглавлявшему Медвежьегорский музей с 1991 года, вынесли в мае прошлого года. Второй фигурант, житель Североморска Евгений Носов, получил 11 лет колонии. По версии следствия, они неоднократно насиловали дальнего родственника последнего, когда тому было 12 лет.

Фигурантов дела обвинили в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего, совершенных группой лиц по предварительному сговору (ч. 2, 4 ст. 135 УК), в мужеложстве в отношении несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору (ч. 3, 5 ст. 134 УК). Колтырину вменили и незаконное хранения оружия (ч. 1 ст. 222 УК). Оба фигуранта частично признали вину.