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Противовирусный докфест: весь день 24 марта «Сэры и сеньоры». Смотрим из дома и обсуждаем

«Альфа-групп» решила передать миллиард рублей на борьбу с коронавирусом

Общество

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Годовую прибыль инвестиционной компании А1, входящей в консорциум «Альфа-групп», передадут оперативному штабу по противодействию распространения коронавируса. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление «Альфа-групп».

Пожертвование оценивается в миллиард рублей. Средства направят на необходимые правительственные меры и «поддержку тех, кто сегодня больше всего нуждается в помощи». Президент «Альфа-групп» Вадим Зингман призвал другие крупные компании, банки и промышленные предприятия тоже пожертвовать средства на борьбу с COVID-19.

Благотворительный фонд предпринимателя Владимира Потанина 23 марта объявил, что направил миллиард рублей на поддержку некоммерческих организаций, помогающих социально незащищенным гражданам, в связи с ситуацией с коронавирусом и экономической обстановкой. 

В России подтверждено 495 случаев заражения COVID-19, 290 из них — в Москве. Во всех регионах введен режим повышенной готовности, ограничено проведение массовых мероприятий, а в школах объявили трехнедельные каникулы.

Теги:
россия, пожертвования, коронавирус, em
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