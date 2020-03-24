Правительство поручило закрыть ночные клубы и запретить кальяны в барах из-за коронавируса

Правительство поручило всем региональным органам исполнительной власти временно приостановить работу всех ночных клубов, кинотеатров, а также детских игровых комнат и развлекательных центров по стране. Будет запрещено и курение кальянов в ресторанах и барах.

Оперативный штаб правительства по коронавирусу также рекомендовал привлечь самолеты Минобороны и МЧС к эвакуации россиян из-за рубежа: из-за прекращения авиасообщения рейсы отменились у более ста тысяч российских туристов, находившихся в странах Карибского бассейна и Юго-восточной Азии. МИД заканчивает подготовку списков для эвакуации.

Всего в России подтвердились почти 500 заражений COVID-19, из них 330 приходятся на Москву и Подмосковье. Больных обнаружили уже в 50 регионах, при этом все субъекты уже ввели режим повышенной готовности. В Москве в рамках режима запретили все мероприятия с участием более 50 человек. В российских школах объявили трехнедельные каникулы, а многие университеты и колледжи перешли на дистанционное обучение.