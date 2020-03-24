Жителям Индии на три недели запретили покидать дома из-за коронавируса

В Индии, где обнаружили около пятисот заражений коронавирусом, с 25 марта на три недели введут карантин для всех 1,3 миллиарда жителей страны. Об этом в телеобращении объявил премьер страны Нарендра Моди.

«Мы должны остановить цепь заражений, а воздерживаться от контактов и соблюдать дистанцию между людьми – это лучший метод профилактики. После полуночи вы не должны покидать свои дома. Это касается каждого района, каждого – даже небольшого – села», – заявил Моди (цитата по The Times of India).

While staying at home, remember&pray for people who are working while putting their lives at risk. Remember the doctors, nurses, paramedics, pathologists who are working day&night to save lives, hospital admn, ambulance drivers, ward boys, serving others in these tough times: PM pic.twitter.com/pcZ0IK95M7 — ANI (@ANI) March 24, 2020

Опрошенные Reuters эксперты отмечали, что если первые заражения в Индии находили в крупных городах, то сейчас все больше случаев стали появляться в небольших населенных пунктах. Система здравоохранения в селах не сможет справиться с резкой вспышкой заболевания. До решения властей Индии на карантине из-за коронавируса уже находился каждый пятый житель планеты – больше 1,7 миллиарда человек

Схожие меры также ранее ввели в соседнем Непале и в части регионов Пакистана. Покидать дома из-за коронавируса накануне запретили и жителям Великобритании, которая до последнего отказывалась ограничивать передвижения, вслед за европейскими соседями. Власти рассчитывали на то, что их больницы смогут выдержать количество заражений, достаточное для появления «коллективного иммунитета».