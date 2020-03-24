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Противовирусный докфест: весь день 24 марта «Сэры и сеньоры». Смотрим из дома и обсуждаем

Жителям Индии на три недели запретили покидать дома из-за коронавируса

Политика

 

В Индии, где обнаружили около пятисот заражений коронавирусом, с 25 марта на три недели введут карантин для всех 1,3 миллиарда жителей страны. Об этом в телеобращении объявил премьер страны Нарендра Моди.

«Мы должны остановить цепь заражений, а воздерживаться от контактов и соблюдать дистанцию между людьми – это лучший метод профилактики. После полуночи вы не должны покидать свои дома. Это касается каждого района, каждого – даже небольшого – села»,  – заявил Моди (цитата по The Times of India).

Опрошенные Reuters эксперты отмечали, что если первые заражения в Индии находили в крупных городах, то сейчас все больше случаев стали появляться в небольших населенных пунктах. Система здравоохранения в селах не сможет справиться с резкой вспышкой заболевания. До решения властей Индии на карантине из-за коронавируса уже находился каждый пятый житель планеты – больше 1,7 миллиарда человек

Схожие меры также ранее ввели в соседнем Непале и в части регионов Пакистана. Покидать дома из-за коронавируса накануне запретили и жителям Великобритании, которая до последнего отказывалась ограничивать передвижения, вслед за европейскими соседями. Власти рассчитывали на то, что их больницы смогут выдержать количество заражений, достаточное для появления «коллективного иммунитета».

Теги:
коронавирус, карантин, индия, va
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