Благотворительный фонд попросил богатых россиян пожертвовать купленные из-за коронавируса аппараты ИВЛ

Помогающий больным с боковым амиотрофическим склерозом фонд «Живи сейчас» попросил богатых россиян, которые из-за коронавируса закупили аппараты искусственной вентиляции легких, пожертвовать их после окончания пандемии.

«Ни в коем случае не умаляю опасность коронавируса, но нынешний ажиотаж, связанный с дыхательным оборудованием, привел к тому, что даже за деньги оперативно приобрести его невозможно», — пожаловалась гендиректор фонда Наталья Луговая в разговоре с «Такими делами».

Луговая объяснила, что сейчас у них около ста аппаратов ИВЛ, и на всех их подопечных приборов не хватает: иногда специалистам вовсе приходится выбирать, кому из пациентов помочь в первую очередь. Получить же аппараты от государства выходит только некоторым семьям.

Продающие приборы компании ранее рассказывали о повышенном спросе на них из-за коронавируса. Некоторые, по данным The Moscow Times, вовсе распродали весь имевшийся ассортимент, а лист ожидания у них расписан на ближайшие полгода и больше. На частных же клиентов, по их оценкам, сейчас приходится до трети от всего объема продаж.