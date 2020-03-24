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Суд направил на принудительное лечение жителя Нарьян-Мара, зарезавшего ребенка в детском саду

Общество

 

Суд Ненецкого автономного округа направил на принудительное лечение жителя Нарьян-Мара Дениса Позднеева, который осенью пришел в детский сад во время тихого часа и зарезал ребенка. Ранее экспертиза признала его невменяемым, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Днем 31 октября Позднеев прошел в детский сад «Сказка», поднялся на второй этаж и, оттолкнув воспитательниц, несколько раз ударил ножом в шею спящего шестилетнего мальчика. На допросе мужчина говорил, что так ему приказали «голоса в голове» в обмен на «вечную жизнь».

Таким образом, он был освобожден от уголовной ответственности. Кроме этого, в рамках расследования инцидента обвинения были предъявлены охраннику, который принял Позднеева за одного из родителей и открыл ему дверь, а также руководству детского сада. Дело в отношении охранника уже было передано в суд в феврале.

Теги:
убийство, дети, суды, ненецкий автономный округ, va
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