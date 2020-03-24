Депутаты предложили штрафовать на миллион рублей, если побег из-под карантина привел к заражению

Спикер Думы Вячеслав Володин и глава комитета по законотворчеству Павел Крашенинников предложили ужесточить наказание за нарушение карантина. Они скоро внесут соответствующие поправки в статью 236 УК, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Максимальный штраф за побег из-под карантина, который к привел к массовому заболеванию людей, увеличат с 80 тысяч до миллиона рублей; возможное ограничение свободы в таком случае будет доходить до трех лет.

В случае, если нарушение карантина повлекло одну смерть или «сопряжено с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний», то депутаты предложили оставить наказание в виде лишения свободы до пяти лет, а также ввести в этой части штрафы до 2 миллионов рублей. Если же погибли двое и более человек, то они решили наказывать заразившего их человека лишением свободы на срок до семи лет.

Ранее их коллеги из «Единой России» также анонсировали появление крупных штрафов для сбежавших из больниц пациентов с коронавирусом. «[Нарушившие режим] люди должны осознавать себя преступниками», — говорил один из руководителей фракции в Думе Андрей Исаев.