Олимпийские игры в Токио перенесут на год из-за пандемии коронавируса

Международный Олимпийский комитет решил перенести проведение Олимпийский игр на 2021 год. Председатель МОК Томас Бах согласился с предложением премьера Синдзо Абэ, сообщает японский общественный телеканал NHK.

Накануне о своем отказе в участии в Олимпиаде в случае, если бы ее не перенесли, заявили сборные Канады и Австралии. Еще ряд стран, в том числе США, попросили руководстство МОК перенести Игры.

Олимпиада-2020 должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. В настоящий момент в стране заразились более 1100 человек: в среднем, по 150 случаев известны в мегаполисах Токио и Осаке, а также на острове Хоккайдо.