В России число выявленных заражений коронавирусом выросло до 495

В 14 регионах России за сутки выявили 57 заражений коронавирусом, сообщили в оперативном штабе правительства. Всего в стране 495 заболевших, из них выздоровели 22 человека. Случаи обнаружили уже в 50 регионах.

28 новых пациентов приходятся на Москву – показатель вырос до 290 человек. Под подозрением находятся еще около пятисот человек, уточнил мэр Сергей Собянин. «Где-то 80-90% [из них] подтвердится. Динамика достаточно высокая. Это серьезная история», – сказал он на совещании у президента Владимира Путина.

Шесть случаев также подтвердились в Подмосковье (общее число заразившихся там сейчас достигло 41). В Петербурге и Ленобласти обнаружили еще семь новых случаев, первые зараженные появились также в Чечне и Волгограде (оба заболевших вернулись из-за рубежа – из Турции и ОАЭ).

На заседании Собянин заявил, что у властей сейчас нет реальных данных по зараженным коронавирусом: только за последние 10 дней из-за рубежа вернулось около миллиона человек. Он предложил распространить режим самоизоляции, действующий на москвичей старше 65 лет, на Петербург и другие мегаполисы со схожей с Москвой динамикой роста заражений.