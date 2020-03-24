Студента одного из вузов Петербурга отчислили из-за комментариев во «ВКонтакте» о коррупции в университете

Студента четвертого курса Университета гражданской авиации Степана Деркача отчислили из-за его комментариев во «ВКонтакте» под заметкой «Фонтанки» о коррупции о вузе. Об этом сообщает само издание со ссылкой на выписку из приказа об отчислении (также есть в распоряжении «Новой газеты»).

В документе говорится, что Деркача решили отчислить «за нарушение дисциплины, выразившееся в распространении сведений, порочащих деловую репутацию Университета 30.03.2019 в 20 часов 32 минуты в сети Интернет на страницах сайта, расположенного по адресу https://vk.com/fontanka». Студента отчислили еще в мае 2019 года, однако его уведомили об этом только 10 марта 2020 года, так как сессия у обучающихся заочно проходит только раз в год.

Речь идет о новости «Фонтанки» под заголовком «Петербурженка рассказала Бастрыкину про "поборы" в Университете гражданской авиации. В СК вспомнили про привлеченных за взятки студентов». К посту издания во «ВКонтакте» Деркач оставил два комментария: «А она не заявляла о том, что ремонты в общагах делались на бумагах? Или не в полном объеме?» и «А не заявляла о том, что расходные материалы для универа ГА покупаются (-лись) через подставную фирму по завышенным ценам?».

В январе 2020 года против проректора Университета гражданской авиации Якова Далингера завели дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК). По версии следствия, он купил для вуза старый тренажер экипажа самолета вместо нового, похитив около 360 млн рублей.