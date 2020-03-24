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В Москве задержали женщину, нарушившую режим самоизоляции для посещения маникюрного салона

Общество

 

В Пресненском районе Москвы в одном из маникюрных салонов накануне задержали 26-летнюю девушку, которая нарушила режим самоизоляции, сообщают ТАСС и Mash. Полицейских вызвали сотрудники салона, которым клиентка рассказала о том, что не стала оставаться дома после недавнего возвращения из Италии. 

Женщина заверила мастера по маникюру, что ее тест на инфекцию показал отрицательный результат. Это подтвердили и врачи, прибывшие на место с полицейскими. Стали ли на нее составлять протокол, неизвестно. По данным РЕН, проверка еще продолжается. 

Ранее на москвичей, покидавших дома после возвращения из-за рубежа, составляли протоколы по статье о неповиновении предписаниям властей (предполагает штраф до 500 рублей). Ряд граждан Китая за это были депортированы. На главного инфекциониста Ставрополья, которая скрыла свой отдых в Испании, завели уголовное дело о халатности.

В московской мэрии напоминали, что в отдельных случаях нарушение карантина может повлечь реальное лишение свободы: если кто-то из заразившихся умрет. Депутаты-единоросы также анонсировали, что введут побег из-под карантина в Уголовный кодекс.

Теги:
коронавирус, москва, va
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