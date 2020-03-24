«Правовая инициатива» выпустила фильм о чеченке, которая 18 лет добивается расследования исчезновения сына

Проект «Правовая инициатива» выпустил документальный фильм «Правда для Табарик» о жительнице Чечни Табарик Исраиловой, которая 18 лет добивается расследования исчезновения своего сына.

Фильм выпустили к Международному дню права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв. В нем рассказывается история сына чеченки Шарпуддина: он был задержан на блокпосту между Грозным и Урус-Мартаном в декабре 2002 года, откуда его доставили на военную базу в Ханкале, где бесследно исчез. В 2009 году ЕСПЧ постановил, что российские власти несут ответственность за исчезновение Шарпуддина, признал его умершим, так как он пропал при обстоятельствах, опасных для жизни, и о нем нет сведений уже много лет.

В 2015 году следователи сообщили Табарик Исраиловой, что нашли останки сына и фрагменты одежды. Из письма и последующих объяснений следователей было ясно, что останки сына Табарик уже продолжительное время находились в распоряжении следственных органов и передавались из одного ведомства в другое.

Табарик неоднократно требовала вернуть останки ее сына для захоронения и провести экспертизу останков с ее участием, однако следователи неоднократно отклоняли ее просьбы. В 2016 году ее запрос о проведении опознания фрагментов одежды на останках с ее участием был удовлетворен, однако это опознание так и не было проведено.

Адвокаты проекта «Правовая инициатива», который в декабре прошлого года был включен в реестр НКО-иностранных агентов, помогали Табарик обжаловать отказы следователей о доступе к останкам сына и ко всем материалам уголовного дела из-за грифа «совершенно секретно».