Глава Кунгура уволился из-за отдыха в ОАЭ во время пандемии коронавируса

Глава Кунгура Сергей Гордеев покинет свою должность из-за отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах во время пандемии коронавируса. Об этом «Новой газете» сообщил источник в администрации губернатора Пермского края.

«Глава Кунгура Сергей Гордеев вчера написал заявление. Сейчас депутаты должны утвердить и.о. главы Кунгура», — сказал источник.

Гордеев находился в ОАЭ в отпуске с 16 по 23 марта. После возвращения он был помещен на карантин. Источник в администрации губернатора рассказал «Новой газете», что отправить Гордеева на карантин предписал лично глава региона Дмитрий Махонин: «Заявление Сергея Гордеева есть. Сейчас процедурно решается, как это все сделать с точки зрения назначения и.о.».

Собеседник уточнил, что отпуск главе был согласован в начале года, однако в нынешний ситуации Сергей Гордеев «сам должен был понять, что ехать в условиях эпидемии нецелесообразно. Тем более, что приказ о введении в регионе режима повышенной готовности был введен с 15 марта, а отпуск Сергея Гордеева проходил с 16 по 23 марта».

В приемной главы Кунгура информацию о его увольнении не комментируют. В администрации города Кунгура сообщили, что «в течение ближайших двух недель [на время карантина] исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Олег Лихачев».