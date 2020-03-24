Чечня первой из регионов закрыла рестораны и кафе из-за угрозы коронавируса

Власти Чечни временно запретили всем ресторанам и кафе принимать посетителей в залах обслуживания для профилактики распространения коронавируса, объявил глава республики Рамзан Кадыров. Накануне он писал, что «несколько заведений в наиболее людных местах» продолжат работу, «чтобы гости города могли поесть».

Все кафе и рестораны будут работать на вынос, причем доставка должна быть бесплатной, уточнил в разговоре с «Коммерсантом» пресс-секретарь главы республики Альви Каримов. Проведение гуляний, свадьб и банкетов будет также запрещено.

Находившийся в Грозном журналист Владимир Севериновский рассказал в соцсетях о том, как вчера вечером на карантин закрывались рестораны: «Ужинаю в кафе. Вдруг входят крепкие ребята в защитной форме, всех выпроваживают и объявляют карантин. Даже не дали доесть».

Таким образом Чечня стала первым регионом, закрывшим рестораны из-за коронавируса. На данный момент там нет подтвержденных заболеваний, однако, согласно посту Рамзана Кадырова, COVID-19 подозревают у трех человек, вернувшихся из Турции. В Москве, на которую приходятся 262 из почти 440 случаев по всей стране, ресторанам рекомендовали установить бактерицидные лампы и регулярно обеззараживать поверхности. Часть ресторанов закрылись сами.